محافظ كفر الشيخ يتفقد الأعمال الجارية بمركز الأورام ويشيد بالعمال.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، الأعمال الجارية بمركز الأورام الذى سيفتتح خلال شهر يونيو المقبل، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، كما تفقد الأعمال الجارية فى غرف العمليات، وغرف المرضى، وتابع الأعمال الجارية فى وجهات المركز، مشيداً بالمهندسين والعمال والفنيين الذين يسابقون الزمن للانتهاء منه فى وقت قياسى.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الأعمال الجارية بمركز علاج الأورام الجديد بالمحافظة تسير بمعدلات سريعة، لسرعة إنجازه ليفتتح فى شهر يونيو المقبل، مؤكدًا أن مركز علاج الأورام سيساهم فى علاج العديد من المرضى بكفر الشيخ والبحيرة، ودمياط وجزء من محافظة الغربية، وسيكون افتتاح هذا المركز ضمن الافتتاحات الرئاسية في 30 يونيو.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هذا المركز انتهى تماما من العمل في الجزء الخرساني، وبنسبة 90% من الأعمال الخارجية، والنوافذ الزجاجية، كما تم تجهيز جميع الأجهزة بالمركز، سواء مولدات الكهرباء أو أجهزة التكييف أو خزانات الأكسجين أو شبكات الغاز، مشيرًا إلى أن المشروع يساهم بشكل كبير في عدم انتقال أهالي كفر الشيخ ومحافظات شمال الدلتا إلى طنطا، للعلاج بعد معاناتهم من أمراض الأورام.

وأضاف أن المساحة التى أقيم عليها تصل إلى 8876م، وتم إجراء عدد من التعديلات فى التصميمات وإضافة أقسام جديدة مختلفة؛ وذلك سعيًا لإقامة مبنى عام متكامل يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضي، وستة أدوار، به 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريرًا، و5 غرف للطوارئ، تضم 7أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوي على 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17سريرًا، إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية، موضحًا أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل.