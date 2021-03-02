محافظ المنوفية يوجه برصف شوارع مقابر المدن بـ"الإنترلوك".. صور

المنوفية - محمود شاكر

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، برصف شوارع مقابر المدن بالإنترلوك بنطاق المحافظة، جاء ذلك خلال جولته الميدانية لبركة السبع لتفقد عدد من مشروعات البنية التحتية الجارى تنفيذها، وكذا تفقد أعمال رفع تراكمات الهدم بطريق المقابر ببركة السبع غرب.

جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام ورئيس مركز ومدينة بركة السبع، موجهاً رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بوضع دراسة لإمكانية الاستغلال الأمثل للمنطقة عقب الانتهاء من رفع كافة التراكمات وذلك تزامناً مع أعمال رفع مقلب بركة السبع العمومى ومقلب طوخ طنبشا ونقلها للمدفن الصحى بالسادات وفق خطة متكاملة لإعادة تطوير وتأهيل المقالب بالتعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية.

وخلال جولته تفقد محافظ المنوفية أعمال زرع أعمدة الإنارة الجديدة بطريق كفر عليم الحلامشة بعدد (55) عمود وبطول 2 كم وبتكلفة (400) ألف جنيه تقريباً وذلك لخدمة الأهالى حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، موجهاً رئيس المدينة برفع كافة التراكمات على جانب الطريق وتشجيره لإضفاء مظهراً جمالياً.

يأتى هذا فى إطار جهود محافظ المنوفية واهتمامه برفع كافة مقالب القمامة ونواتج الهدم وأماكن بؤر تجمعات القمامة بنطاق المحافظة وفق خطة استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة المخلفات الصلبة للتخلص الآمن من المخلفات للارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى وتحقيق أقصى استفادة بما يعود بالنفع العام.



رفع قمامه