فحص تراخيص وأنشطة 64 قطعة أرض فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

شنت لجنة مشكلة من الإدارة الهندسية بحى الضواحى فى محافظة بورسعيد، حملة، اليوم الثلاثاء، لمعاينة وفحص ومراجعة تراخيص وأنشطة 64 قطعة أرض ومخزن بالمنطقة الواقعة خلف السلخانة القديمة والطب البيطري.

وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حى الضواحي ، إلى أن الحملة استهدفت تحديد الاستخدام الفعلى لـ64 قطعة أرض بالمنطقة المشار إليها، كما قامت اللجنة بالتفتيش على الرخص والأراضى المخصصة للمخازن والنشاط المثبت فى الرخص، فضلًا عن رصد أى تجاوزات أو اشغالات غير الموجودة بالرخصة

وأكد على أنه وجه بالمرور الميدانى على كافة المخازن، وتحرير تقرير شامل من واقع المعاينة الفعلية، ومحاضر بالمخالفات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية نحو المخازن المخالفة.



الحملة اثناء مرورها على بعض الاماكن



الحملة