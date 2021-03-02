ضبط 7 آلاف عبوة أعشاب طبية غير مسجلة بالصحة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط (46 صنف علاجى بإجمالى 7434 عبوة أعشاب طبية غير مسجلة بوزارة الصحة وتشكل خطراً على الصحة العامة ) بحوزة (المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتجارة الأعشاب الطبية - ملك شخص آخر ، وكلاهما مقيم بالجيزة) وذلك لمزاولته نشاطاً مؤثماً قانوناً بحيازة كميات من الأعشاب الطبية مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

بإستكمال الفحص تبين أن للشركة مركز للعلاج الطبيعى تابع لها بذات العقار وبإستهداف المقر المشار إليه صحبة اللجان المختصة تم ضبط المدير المسئول عن المركز (إخصائى علاج طبيعى ، مقيم بمحافظة سوهاج) حيث تبين من الفحص أن المركز غير مرخص، وأن المذكور يزاول مهنة الطب بدون ترخيص ويقوم بتحرير تذاكر علاجية للمترددين على المركز لصرفها من الشركة سالفة الذكر بمواجهة المتهمان إعترفا بما نسب إليهما.