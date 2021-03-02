ضبط 52 كيلو لحوم وكبدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى بحملة مكبرة فى جمصة

الدقهلية _ شريف الديب

وجه اللواء ضياء الدين عبدالحميد، رئيس مدينة جمصة، بمحافظة الدقهلية، نائبى المدينة أحمد ماهر طه، ومحمد حسن مجد، بتنفيذ حملة مكبرة على جميع المطاعم ومحلات الماركت المخالفة للإشتراطات الصحية، وصلاحية المنتجات المعروضة للجمهور، حفاظ على الصحة العامة للمواطنين والتأكد من الإنضباط وإتخاذ كافة الإجراءت الإحترازية لمواجهة فيروس كورنا المستجد، والحد من إنتقال العدوى ومحاصرة فيروس كورونا ومنعه من الإنتشار.

جاء ذلك التعاون مع مدير الطب البيطري، الدكتور مصطفى سند، ومدير الأمن الصناعى المهندس أحمد طنطاوى، ومدير الإشغالات المهندس محمود ماضي، ومدير مكتب الأغذية بالصحة، ومدير الأزمات والكوارث المهندس هلال خضر، والتموين محمد شكرى، حمدى عرفه مدير رخص المحلات، حسن بهنس مدير المتابعة عبدالمجيد الطنطاوى، رئيس الرقابة الإدارية، حيث قامت الحملة بضبط 40 كيلو لحوم متنوعه فاسدة، و 12 كيلو كبدة غير صالحة للإستخدام الأدمى، و 10 كيلو جبنه مطبوخه فاسدة، و 24 كيلو دجاج مجمد منتهى الصلاحية، و 48 باكو بهارات متنوعه فاسدة، و 17 كيلو حلويات، و 20 كيلو مخللات ومتبلات كفتة، و5 كيلوا دقيق، و5 كيلو خميرة، و 5 كيلو فطائر، و 10 كيلو، و 25 كيلو مكرونة مطبوخه غير صالحة للأستخدام الأدمي.

كما تم تحرير 10 محاضر إشغالات، و 5 محاضر أمن صناعى، مذكرة غلق لأحد المحلات، و 5 محاضر إدارة مشأه بدون ترخيص، و 6 محاضر مخالف الأشتراطات البيئية، و 5 محاضر نظافة عامة، وقد صرح اللواء ضياء الدين عبدالحميد، رئيس مدينه جمصة، بأن الحملات مستمرة على المطاعم ومحلات الماركت والأغذية، حتى يتم القضاء على المخالفين وإعادة الإنضباط إلى المدينة، ولن يسمح بالتجاوزات تضر بالمواطنين .