ضبط ملابس جاهزة بمحل شهير مجهولة المصدر فى بورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة ناصر ثابت مدير تموين بورسعيد ، حملة تموينية موسعة على المحلات التجارية للتأكد من جودة السلع والمنتجات المطروحة بالأسواق.

وأسفرت الحملة التموينية التى أشرف عليها محمد عوض وكيل المديرية ، وقادها محمد إبراهيم مدير إدارة التجارة الداخلية ، وجمال سالم وأشرف المليجى ، وهيدى جهاد من كبار مفتيشى الرقابة التجارية وبالتنسيق مع مباحث التموين ، من ضبط أحد المحال التجارية الشهيرة تقوم ببيع الملابس الجاهزة المتمثلة فى "بليزارات و جواكيت جينز وبنطلون وبلوفرات حريمي وأحذية " .

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، التى ضبط بحوزتهم الملابس الجاهزة التى خلت تماما من الفواتير والبيانات الدالة على صناعتها وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .