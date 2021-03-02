اليوم السابع
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ضبط سيدة تعدت على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالشرقية

الثلاثاء، 02 مارس 2021 06:01 م
ضبط سيدة تعدت على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالشرقية حملة أمنية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله فى مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لتعدى سيدة بالضرب على شاب من ذوى الإحتياجات الخاصة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تعدى إحدى السيدات على شاب من "ذوى الإحتياجات الخاصة" جالساً على مقعد متحرك بالضرب. 
 
بالفحص أمكن تحديد السيدة المشار إليها (مقيمة ببندر كفر صقر بالشرقية) وقيامها بالتعدى بالسب والقذف والضرب على (طالب بالمرحلة الثانوية "من ذوى الإحتياجات الخاصة") بسبب حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وابنها أثناء لهوهما معاً. 
 
 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط السيدة، وبمواجهتها اعترفت بإرتكاب الواقعة لذات السبب، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 


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