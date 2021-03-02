سكرتير مساعد أسيوط يتفقد الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.. صور

أسيوط هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوصول الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمستهدفين وتحقيق الأهداف المرجوة منها والحفاظ على أطفالنا من هذا المرض، لافتاً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ هذه الحملة وتذليل العقبات التى قد تواجه الفرق المتحركة والثابتة والمجموعات المشكلة من أطقم التمريض بالمراكز الطبية والوحدات والمكاتب الصحية المختلفة التى تشارك فى حملة التطعيم، وذلك بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وأشار سعد، إلى قيام مديرية الصحة بتوفير الطعوم اللازمة طوال فترة التطعيم مجاناً ودون أى مقابل والتى بدأت يوم الأحد وتستمر لمدة 4 أيام باستخدام (طعم فموى أحادى التكافؤ نمط 2) للأطفال الأقل من عمر يوم وحتى 5سنوات على مستوى المحافظة والتى تستهدف الحملة 805839 طفلا.

كان المهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام مساعد المحافظة قد تفقد فعاليات حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال للاطمئنان على انتظام سير العمل، وتذليل العقبات أمام تنفيذها والوصول إلى تحقيق المستهدف، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة طبقاً للامكانات المتاحة لاستمرار مثل تلك الحملات وتوعية المواطنين بأهميتها للحفاظ على أبنائنا من مخاطر الإصابة بالأمراض بشكل عام موجهًا بضرورة مراعاة الدقة فى أعمال التطعيم والحرص على سلامة الطعوم وحفظها بطرق صحيحة وآمنة، مشيراً إلى حرص الدولة على صحة أبنائها وتوفير الطعوم ضد الأمراض المختلفة.

وأضاف الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إنه تم تجهيز 2466 فرقة يعمل بها 5954 مشرفا ومقدم خدمة منها 2197 فرقة متحركة للمرور على المنازل لتطعيم الأطفال الأقل من 5 سنوات والوصول للبيوت داخل القرى والنجوع والعزب فضلاً عن 269 فرقة ثابتة بمراكز طب الأسرة والوحدات الصحية التى يبلغ عددها 227 وحدة صحية بالإضافة إلى تجهيز 46336 زجاجة طعم و926720 جرعة طعم و2500 حامل طعم و11230 أكياس تبريد و426 ثلاجة طعوم لتطعيم الأطفال المترددين على المنشأت الصحية وطب الأسرة بالإضافة إلى توفير المعدات اللازمة لذلك لافتاً إلى المتابعة والإشراف من الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة، والدكتور أسامه حجازى مدير عام الطب الوقائى بالمديرية لفرق التطعيم وفعاليات الحملة على مدار الأيام الأربعة وذلك لمتابعة تحقيق المستهدف لليوم الثالث للحملة ومناقشة السلبيات والمعوقات وتذليلها لضمان نجاح حملة التطعيم.



استمرار تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لليوم الثالث