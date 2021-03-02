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رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق بمركزى باريس وبلاط بتكلفة 28.5 مليون جنيه.. صور

الثلاثاء، 02 مارس 2021 02:39 م
رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق بمركزى باريس وبلاط بتكلفة 28.5 مليون جنيه.. صور تنفيذ أعمال رصف الطرق بمركزي باريس وبلاط بالوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلن المهندس محسن مغربي مدير عام مديرية الطرق بمحافظة الوادى الجديد ، أنه جرى الإنتهاء من 70 ٪ من أعمال الرصف بمركز باريس والتي تبلغ تكلفتها 10 ملايين جنيه، وتشمل 4 كم بمدخل المدينة الرئيسي وعدد من الشوارع الرئيسية والجانبية بالمدينة وقراها، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتكثيف جهود رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمدن وقري المحافظة لخدمة المواطنين وفتح آفاق جديدة للإستثمار .
 
أضاف مغربى فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء ، أنه يجرى أيضا تمهيد طريقين لبحيرة باريس بطول 82 كم لتيسير الوصول للمنطقة والإستفادة منها  الثروة السمكية الموجودة بها ودعم التنمية والإستثمار الزراعي بالأراضي المحيطة بتكلفة تقدر ب 6.5 مليون جنيه . مشيراً إلي أنه يجري حالياً تمهيد الطرق المستهدف رفع كفاءتها بمركز بلاط والتي تقدر تكلفتها بـ12 مليون جنيه.
 
 
اعمال تمهيد الطرق بمركز باريس
اعمال تمهيد الطرق بمركز باريس

اعمال رصف الطرق
اعمال رصف الطرق

جانب من العمل
جانب من العمل

مشروعات رصف الطرق بالوادى الجديد
مشروعات رصف الطرق بالوادى الجديد

 


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