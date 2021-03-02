رئيس شعبة الأدوية: سحب مستحضر "ميبفرين" بسبب خطأ في "نشرة الدواء"

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، تعليقا على قرار هيئة الدواء بضبط وتحريز مستحضر "ميبفرين" من الأسواق، أن الدواء نزل بناء على أن الشركة العالمية تستورد هذا الدواء من فرنسا، ولكن النشرة الداخلية الموجودة بالإنجليزى عن استخدامه في الحمل "كتبوا: لا يستخدم للحمل، ولكن عند ترجمته للعربية لم يكتبوا كلمة "لا".

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، أن الدواء سليم، ولكن يتم سحبه بسبب كلمة خطأ في النشرة.

وأصدرت هيئة الدواء المصرية قرارا رقم 10 لسنة 2021 بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق من دواء ميبفرين بالأسواق والوحدات الحكومية، بناء على إفادة الشركة المستوردة للمستحضر.

وأوضحت الهيئة أن دواء ميبفرين مضاد للتشنج ، يستعمل في التقليل من أعراض مرض القولون العصبي، وغيره من الأمراض المشابهة.

يأتى ذلك فى إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، والتي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وذلك وفقا للمعايير والمرجعيات الدولية، ضماناً لجودة وفاعلية وآمان المستحضرات الصيدلية.