رئيس جامعة أسوان يواصل متابعة امتحانات الفصل الدراسى الأول

أسوان - صلاح المسن

قام اليوم الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان بمتابعة وتفقد إمتحانات الفصل الدراسي الأول، وتفقد سير أعمال الامتحانات بكلية التجارة جامعة أسوان بمجمع أبو الريش برفقة الدكتور مصطفي حسيب عميد الكلية ووكلاء كلية التجارة جامعة أسوان.

وأكد الدكتور أحمد غلاب، أن إدارة جامعة أسوان تواصل الإطمئنان على سير أعمال الامتحانات والتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة المشاكل الخاصة بأبنائنا الطلاب أولا بأول والتواصل المباشر.

وأضاف رئيس جامعة أسوان في تصريحات صحفية أن جامعة أسوان تعمل علي تسخير كافة إمكانيات الجامعة والخدمات الطبية لتهيئة البيئة الآمنة والمناسبة والمريحة للطلاب خلال أداء الامتحانات، حيث يبلغ طلاب جامعة أسوان بمختلف كلياتها 29 ألف طالب وطالبة يؤدون أعمال الامتحانات بداية من يوم السبت الماضي الموافق 27 فبراير 2021.

وأكد رئيس الجامعة، علي أهمية المتابعة اليومية من خلال لجان أدارت الأزمة المكون بمختلف الكليات والادارة المركزية لتجنب أبناءنا الطلاب من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد والقيام بأعمال التعقيم والرش بشكل يومي ودائم.