اليوم السابع
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دوقة ساسكس تُمنح 450 ألف جنيه إسترلينى تعويضا مؤقتا من ميل أون صنداى

الثلاثاء، 02 مارس 2021 08:09 م
دوقة ساسكس تُمنح 450 ألف جنيه إسترلينى تعويضا مؤقتا من ميل أون صنداى ميجان دوقة ساسكس
لندن (رويترز)

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منحت محكمة فى لندن ميجان دوقة ساسكس البريطانية 450 ألف جنيه إسترلينى (630 ألف دولار) اليوم الثلاثاء، كتعويض مؤقت عن مصاريفها القضائية بعد أن كسبت دعوى انتهاك الخصوصية ضد صحيفة ميل أون صنداى التى نشرت أجزاء من رسالة كتبتها إلى أبيها.

 

وحكم قاض فى المحكمة العليا بلندن الشهر الماضى بأن الصحيفة انتهكت خصوصية ميجان كما انتهكت حقوق النشر الخاصة بها بنشر أجزاء من الرسالة المؤلفة من خمس صفحات التى كتبتها إلى أبيها توماس ماركل الذى اختلفت معه عشية زفافها إلى الأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث.

 

وجاء حكم القاضى مارك واربى لصالح ميجان دون محاكمة قائلا إن الموضوعات كانت انتهاكا واضحا للخصوصية بعد أن جادلت الصحيفة بأن الدوقة كانت تعتزم نشر محتويات الرسالة وأن النشر جاء فى إطار استراتيجية إعلامية.

 

وفى جلسة اليوم الثلاثاء رفض واربى التصريح للصحيفة بالطعن على القرار قائلا إنه "لا يرى أى احتمال حقيقي" لأن تتوصل محكمة الاستئناف لنتيجة مختلفة، ومع ذلك فإن بوسع الصحيفة التقدم مباشرة بالطعن إلى المحكمة.

 

 


دوقة ساسكس

منح 450 ألف جنيه إسترلينى

ميل أون صنداي

لندن

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