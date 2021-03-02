دعوات للتظاهرات غدا فى كل المناطق اللبنانية على وقع تدهور الوضع المعيشى

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك دعوات للتظاهرات غدا في كل المناطق اللبنانية على وقع تدهور الوضع المعيشي.



وقبلها أكدت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك احتجاجات في بيروت بعد الانهيار التاريخي لليرة اللبنانية.



وفى وقت سابق، دعا حزب الكتائب اللبنانية إلى تشكيل حكومة مستقلة بالكامل عن الأحزاب والقوى السياسية، وأن تضم وزراء يتسمون بالكفاءة، حتى يتسنى لها إعادة وضع لبنان على مسار التعافي الاقتصادي والمجتمعي، متهما المنظومة السياسية الحاكمة في لبنان بعدم الاكتراث بحالة الانهيار المتفاقمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.