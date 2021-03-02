حبس مسجلين خطر 4 أيام بتهمة حيازة كيلو بانجو وطبنجة وبندقية خرطوش بالدقهلية

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن الرائد أحمد يسري رئيس مباحث المطرية، والنقيب أحمد الدسوقي معاون مباحث المركز، والقوة المرافقة لهم من ضبط عنصرين تخصصا في الاتجار بالمخدرات، واتخذا من منطقة شرق السكة الحديد بدائرة المركز وكرا لهما، وتبين أنهما مسجلين جنائيا ولهما معلومات جنائية بوحدة البحث الجنائي.

وبمداهمة المكان تم القبض عليهما وبحوزتهما مواد مخدرة "كيلو بانجو"، وبحوزة المتهم الأول سلاح ناري (طبنجة حلوان عيار 9 ملي) مطموسة الأرقام، وعدد 4 طلقات، ومبلغ مالي 950 جنيها وهاتف محمول، وبحوزة المتهم الثاني بندقية خرطوش أجنبية الصنع وعدد 5 طلقات من نفس العيار، ومبلغ مالي 1200 جنيه، وقيد المحضر برقم 1426 لسنة 2021 جنح مركز المطرية، وتم عرض المتهمين علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات.