اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مارس 2021 04:42 م
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حبس متهم بسرقة 14 هاتف محمول من أتوبيس فريق منوف أثناء مباراة بالشرقية

الثلاثاء، 02 مارس 2021 04:18 م
حبس متهم بسرقة 14 هاتف محمول من أتوبيس فريق منوف أثناء مباراة بالشرقية اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية
الشرقية -فتحية الديب

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قررت نيابة ديرب نجم بالشرقية، برئاسة عصام أيمن، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس عاطل 4 أيام لقيامه بسرقة 14 هاتف محمول من متعلقات اللاعبين أثناء تركها بالأتوبيس، خلال مبارياته مع فريق شباب ديرب نجم، ضمن مباريات الدرجة الثالثة، وقررت النيابة اليوم، تسليم المجنى عليهم الهواتف المحمولة.
 
وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد محمد فؤاد،  مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بلاغا  من أحد لاعبى فريق منوف، بسرقة 14 هاتف محمول خاصين بلاعبي الفريق، بعد إنتهاء مباراته مع فريق شباب ديرب نجم، بمدينة ديرب نجم، حيث كانت متعلقات الفريق داخل اتوبيس النادى، وتم تحرير المحضر رقم 2828 جنح مركز ديرب نجم لسنة 2021.
 
 وتوصلت تحريات ضباط مباحث ديرب نجم، برئاسة الرائد حسن أباظة، رئيس المباحث، وبإشراف العميد أسامة ربيع، مفتش المنطقة المركزية، واللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية إلى قيام عاطل 21 عامل ومقيم بندر ديرب نجم وسبق اتهامه فى 10 قضايا، بارتكاب الواقعة، حيث استغل نوم السائق وقام بسرقة الهواتف، وتم إحالته للنيابة العامة.
 

 


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