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حبس عاطل متهم بحيازة سلاح وذخيرة غير مرخصة فى كرداسة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:51 ص
حبس عاطل متهم بحيازة سلاح وذخيرة غير مرخصة فى كرداسة حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس مسجل خطر، ضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بعرض المضبوطات على المعمل الجنائى، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

 

تبين أن المتهم المضبوط صادر ضده حكمين بالسجن المؤبد، وضبط بحوزته 6 أسلحة نارية، و66 خزينة طلقات، و461 طلقة آلية، و34 طلقة خرطوش، و3 كيلو من مخدر الهيروين في كرداسة، بالإضافة إلى مبلغ 3 ملايين جنيه. توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تردد مسجل خطر، على منطقة كرداسة، مطلوب ضبطه لصدور حكمين بالسجن المؤبد ضده.

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته 3 كيلو من مخدر الهيروين، و6 أسلحة نارية، و66 خزينة طلقات، بالإضافة إلى 461 طلقة آلية، و34 طلقة خرطوش، مبلغ 3 ملايين جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


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