حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بمنطقة القطامية 4 أيام

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 متهمين بسرقة المساكن بمنطقة القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب التسلق وكسر الباب بمنطقة القطامية، وأقر المتهمين بسرقة أكثر من شقة سكنية بمنطقة القطامية.

وكانت بداية الواقعة، عندما وردت عدة بلاغات تفيد بسرقة شققهم السكنية بمنطقة القطامية، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.