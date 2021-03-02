جولات لرؤساء جامعات بالمحافظات لمتابعة الإجراءات الاحترازية بالكليات.. صور

المحافظات - محمد فرج - هانى فتحى - محمد فتحى

أجرى عدد من رؤساء الجامعات بعدد من المحافظات جولة تفقدية بجان الامتحانات للتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

وأجرى الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بحرم الجامعة شملت كليتى "الإعلام ، والعلوم " لمتابعة سير الامتحانات داخل الكليات وللاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، وذلك برفقة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

واطمأن الدكتور منصور خلال جولته على التزام كافة أطراف المنظومة التعليمية بالتدابير والإجراءات الاحترازية، بما يتضمن التعقيم عند البوابات وقياس درجات الحرارة وارتداء الكمامات، ومنع الدخول دون كمامة من أجل الحفاظ على سلامة وصحة الطلاب، موجهاً بضرورة أخذ عينات عشوائية لقياس درجات الحرارة أثناء تواجد الطلاب داخل لجان الامتحانات للاطمئنان على سلامتهم .

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة توافر كافة الاستعدادات والرعاية الطبية، فضلاً عن الاهتمام بالتأمين الكامل للجان من خلال توفير عدد كاف من أفراد الأمن الإدارى لضمان سير عملية الامتحانات فى جو يسوده الهدوء والنظام، مع ضرورة تواجد أستاذ المادة لتذليل أى صعوبات قد تقابل الطلاب خلال الامتحانات.

كما تفقد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات "التربية والطفولة المبكرة والطب البيطرى والزراعة والتربية الرياضية" ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس كورونا، وتواجد الطلاب والأساتذة والمراقبين فى المواعيد المحددة لبدء الامتحانات، والتأكد من التزام جميع المتواجدين باستخدام وسائل الحماية اللازمة، وتواجد طبيب بكل صالة من صالات الامتحانات، وتخصيص غرفة عزل بكل دور به لجان، بالإضافة إلى تخصيص غرف عزل بالمدن الجامعية للحالات المشتبه بإصابتها.

كما استطلع رئيس الجامعة، آراء الطلاب حول توزيع المنهج والأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، وسؤال الطلاب عن مدى اتفاقها مع عناصر المنهج وتنوعها لقياس مستوى الفهم، موجها الطلاب بأهمية الالتزام بالمسافات البينية خلال بالكليات، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب وتأدية الامتحانات دون أية مشاكل.

وأكد الدكتور جلال سالم، نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب، خلال تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك 8 كليات تؤدى امتحانات الفصل الدراسى الأول اليوم، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا فى إطار توجيهات وتعليمات الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد .

ولفت إلى أن الكليات التى تؤدى الامتحانات اليوم كليات "الهندسة والتجارة والتمريض والتربية الأساسية والآداب والتربية النوعية والتربية والطفولة وكلية الحقوق" .

وأكد أن جامعة بورسعيد لا يوجد بها امتحانات أونلاين من المنازل، وتجرى الامتحانات حضوريا، وسط إجراءات إحترازية ووقائية داخل قاعات الامتحانات فضلاً عن قياس درجة الحرارة من خلال الكواشف الحرارية والدخول بالكمامات وتباعد المسافات بين كل طالب وطالبة .

من جانبه، أكد أن الجامعة خصصت لجان عزل للحالات التى تعانى من نزلة برد أن وجدت، أو تم رصدها وسط إجراءات إحترازية حفاظاً على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.



جانب-من-الجولة



جانب-من-الجولة-التفقدية-لنائب-رئيس-جامعة-بورسعيد



جانب-من-جولة-رئيس-جامعة-بني-سويف



جولة-رئيس-جامعة-بني-سويف



متابعة-الامتحانات



نائب-رئيس-جامعة-بورسعيد-يتفقد-لجان-الامتحانات--(3)