جامعة أسيوط تتابع خطتها الوقائية داخل صالات الامتحانات.. صور

أسيوط هيثم البدرى

وجّه الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بضرورة الالتزام والانضباط بكافة التعليمات والإجراءات التى وضعتها الجامعة لضبط العملية الامتحانية لكافة الطلاب أثناء تأدية امتحانات الفصل الدراسى الأول 2021 وفقاً للجداول المعلنة للكليات، مشددًا على ضرورة الاستمرار فى مراقبة ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة عدوى فيروس "كورونا" مع الحرص الدائم على توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب .

جاء ذلك فى أعقاب قيام الدكتور شحاته غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة لتفقد أعمال الامتحانات بصالة (1) لكليات " التربية للطفولة المبكرة , الخدمة الاجتماعية ،الحقوق " وصالة " س " لطلاب " كلية الطب " والعيادات الطبية الملحقة بهم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ريهام المليجى وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة لشئون التعليم والطلاب , والدكتور عصام طلعت وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون التعليم والطلاب , والدكتور محمود عبد المعطى الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب , إلى جانب الدكتورة بثينة الفاتح نائب مدير مستشفى الطلاب , والدكتور رضا محمد أبو الفتوح مدير إدارة الطب الوقائى والعلاجى , ووائل فتحى مدير عام الصالات ، والطالب عبد الرحمن صفوت رئيس اتحاد الطلاب والطلاب المشاركين فى مبادرة (أطمن معانا) .

خلال الجولة، شدّد الدكتور شحاته غريب على متابعة خطة الإجراءات الاحترازية التى أعدتها إدارة الجامعة، والتى تمثلت فى رش وتطهير وتعقيم قاعات الامتحان وتخصيص مداخل ومخارج منفصلة لدخول الطلاب، لمنع التدافع والتزاحم، وارتداء الطلاب والملاحظين للماسكات الطبية، وذلك حرصاً على سلامة كافة القائمين على أعمال الامتحانت داخل اللجان وخارجها .

كما اطمأن رئيس الجامعة، على حسن سير العملية الامتحانية وانتظامها بشكل دقيق والتأكد من تنظيم دخول الطلاب وترك مسافة كافية بين كل طالب والآخر وقياس درجات الحرارة موجهاً بمنع التواجد بالطرقات وساحات الانتظار أثناء الخروج من الامتحانات .

وفى سياق متصل، تفقد غريب العيادات الطبية الملحقة بصالات الامتحانات والمجهزة بمختلف الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة فى حالة ظهور أية حالات اشتباه بين صفوف الطلاب، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، والتى تتضمن الأدوات الوقائية وأجهزة التنفس الصناعى والأدوية والمحاليل، إلى جانب تواجد الفرق الطبية من الأطباء والأخصائيين فى جدول عمل دورى لمواجهة تلك الظروف الاستثنائية.