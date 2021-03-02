توريد 5 أجهزة كيمياء دم و5 تعقيم لوحدات صحية بمركز المنصورة بـ700 ألف جنيه

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم توريد 5 أجهزة كيمياء دم، و5 أجهزة تعقيم، حيث تم توزيعها على 5 وحدات صحية بمركز المنصورة، وهى (منية سندوب، البرامون، ميت علي، شها، أويش الحجر) والتى تعد مراكز احالة للمستشفيات العامة والمركزية بتكلفة تقدر بـ 700 ألف جنيه

يذكر أن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أعلن ارتفاع نسب التعافى بين مرضى الكورونا بعد المتابعة الدورية لهم سواء بزيارات منزلية أو عن طريق الاتصال التليفونى، حيث تم متابعة نحو 4900 حالة عزل منزلى من بداية المبادرة، وخروج تحسن وشفاء لعدد 4525 حالة، وتم تحويل 212 حالة للمستشفيات، حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة، كما تم توزيع 420 جهاز قياس الأكسجين

كما تقدم مكى بالشكر للفرق الطبية على استمرار جهودهم فى ظل الظروف الراهنة خلال التصدى والمواجهة للوباء الذى إجتاح العالم أجمع وحثهم على بذل المزيد من الجهد داعياً الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها والأمة الإسلامية.

وناشد وكيل الوزارة المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة فى هذا الصدد ولبس الماسك ، وخاصة فى الاماكن العامة وأماكن العمل والتجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

الجدير بالذكر أنه تم تشكيل 85 فريق من أعضاء المهن الطبية مقسمين على الإدارات الصحية المختلفة بإنحاء المحافظة بواقع 51 فريق متابعة عن طريق الاتصال التليفونية و34 فريق زيارات منزلية لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة ومتابعة حالات العزل المنزلى وتطورات حالتهم الصحية ومتابعة المخالطين لهم والتسجيل على منظومة co trace.