تنظيم 25 ندوة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها على المجتمع بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

نفذت مديريات الشباب والرياضة، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، وفرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والهلال الأحمر، وحى شرق، ومركز طهطا، ومطرانية أخميم وساقلتة بمحافظة سوهاج 25 ندوة توعوية بالتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، حول أهمية تنظيم الأسرة ومخاطر الزيادة السكانية.

وذلك فى إطار فعاليات مبادرة " حلوة الذرية.. بس مسئولية " التى أطلقها اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج؛ للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، والتى تستمر لمدة 30 يوما حتى 15 مارس القادم، بالتعاون بين محافظة سوهاج، والمجلس القومى للسكان، ووحدة السكان بالديوان العام.

وأوضح محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن المديرية نظمت 11 ندوات توعوية بمراكز شباب " سلامون،وام دومة، وكوم العرب، وقاو غرب، والرياينة المعلق بطما، ومركز شباب مدينة طما، ومركز شباب مدينة ساقلتة، وبرديس وبنى حميل بالبلينا، ومركز شباب جرجا، ومركز شباب الغريزات بالمراغة "، مشيرا إلى أن الندوات ناقشت الآثار المترتبة على الزيادة السكانية وتأثيرها السلبى على حياة الفرد والمجتمع، وحقه فى ممارسة الرياضة.

ولفت الدكتور هشام أبو زيد وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج، إلى تنظيم ندوتين للتوعية السكانية وتنظيم الأسرة بمركز التدريب المهنى بحى الكوثر استهدفتا المتدربين بدورة المساحة، ودورة السباكة والخياطة بالمركز بالإضافة إلى العاملين، حيث تناولت أثر الزيادة السكانية على الوضع الاقتصادى للأسرة وفرص العمل والتدريب .

وقال محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج أنه تم تنفيذ 4 ندوات حول الزيادة السكانية بقرى حياة كريمة، ومجلس مدينة المنشاة، وبنى حميل بالبلينا، وهرماس بمركز ساقلتة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وبحضور واعظ من الأوقاف، وطبيب لتوعية الاسرة بمخاطر الزيادة السكانية وكيفية تنمية الأسرة .

وأشار محمد الدالى مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، إلى أنه تم تنفيذ 3 ندوات بحى غرب سوهاج، وإدارة تعليم الكبار بساقلتة، استهدفت القضية السكانية ومخاطرها، بحضور ممثلى الأزهر والأوقاف والكنيسة والصحة، وعدد من ميسرات محو الأمية.

وأوضحت فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا أنه تم إقامة ندوة بمجلس المدينة تفعيلا لمبادرة " حلوة الذرية .. بس مسئولية "، وتناولت الندوة مخاطر الزيادة السكانية بحضور ممثلين من الأوقاف، والكنيسة، والإدارة الصحية بطهطا .

وقال عامر عوض رئيس حى شرق سوهاج أن الحى قام بتنظيم ندوة فى إطار المبادرة السكانية "حلوة الذرية .. بس مسئولية"، تناولت مفهوم تنظيم الأسرة والهدف الرئيسى منه، والإيجابيات المترتبة على التنظيم وأثر ذلك على صحة الأم وأبنائها، واستقرار الأسرة والمجتمع.

كما قامت مطرانية أخميم وساقلتة بإقامة ندوتين حول تنظيم الأسرة والمشكلة السكانية، تناولت موضوع تنظيم الأسرة وعدم تعارضه مع تعاليم الدين لتنعم الأسرة بمستوى جيد من التعليم، وصحة أفضل لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأم.

ونفذت جمعية الهلال الأحمر المصرى ندوة توعوية ثقافية " للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية تحت شعار المبادرة " حلوة الذرية .. بس مسئولية " .



ندوة المبادرة السكانية بحي شرق



ندوة سكانية مركز شباب الغريزات بالمراغة