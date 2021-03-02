تعرف على نسب تنفيذ إنشاء 7 مدارس بمركز ديرب نجم بتكلفة 30 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس وجيه صدقى، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، معدلات الأداء ونسب تنفيذ أعمال إنشاء 7 مدارس بنطاق المركز والوحدات المحلية التابعة له بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون جنيه، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز والانتهاء منها وفقاً للجدول الزمنى المحدد، للتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية والقضاء على نظام الفترتين وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات الجارى تنفيذها للوقوف على نسب تنفيذها بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التى تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه أوضح المهندس وجيه سعدون رئيس مركز ومدينة ديرب نجم أنه جارى إنشاء 7 مدارس بنطاق المركز والوحدات المحلية القروية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين:- مدرسة شوبك اكراش الإبتدائية (توسع 8 فصول) بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و400 ألف جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 65% ، مدرسة الهوابر الإعدادية (توسع 8 فصول) بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و400 الف جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 100%.

إحلال وتجديد مدرسة برمكيم الإبتدائية بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و190 الف جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 15%، مدرسة أحمد عربى الإبتدائية باكوة (توسع جزئي) بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين و50 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 2% ، مدرسة سهام عبدالحميد السيد الثانوية بشوبك اكراش بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين و744 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 15%، مدرسة محمد عبدالمنعم الثانوية بصفط زريق و بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 20%، مدرسة العميد سويلم عبدالمنعم الإبتدائية – عزبة فودة حبيب - اللبا بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين و379 ألف جنيه بنسبة تنفيذ وصلت 25%، مشيراً إلى أن إجمالى تكلفة المدارس الجارى تنفيذها بنطاق المركز والوحدات المحلية بلغت 30 مليون جنيه و163 ألف جنيه.