اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مارس 2021 03:22 م
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تشميع مخزن وضبط 2000 عبوة أدوية ومصادرة 47 شيشة بالبحيرة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 02:47 م
تشميع مخزن وضبط 2000 عبوة أدوية ومصادرة 47 شيشة بالبحيرة جانب من الحملات
البحيرة - ناصر جودة

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بمحافظة البحيرة، برئاسة المهندسة سلوى زكى وإدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة بقيادة عمر لبيب بالاشتراك مع كافة الجهات المعنية حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية التموين والصحة الغذائية والتفتيش الصيدلي بنطاق مركز ومدينة رشيد والتي أسفرت نتائجها عن:

* بالنسبة لقطاع التموين وبالمرور على الأسواق والمحال التجارية ومحال المواد الغذائية والمخابز البلدية تم - تحرير 5 محاضر لحوم مكشوفة بمحلات جزارة كما تم تحرير العديد من محاضر عدم حمل شهادات صحية.

ضبط ( 500 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر - 70 عبوة حلاوة طحنية منتهية الصلاحية - 75 كيلو أرز منتهى الصلاحية - 25 عبوة منظفات ملابس منتهى الصلاحية - 10 كرتونة ملبن مجهولة المصدر - 20 كجم شاي مجهول المصدر - 500 أقلام سبورة منتهية الصلاحية - ضبط مخبز مدعم يقوم بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات).

- بالنسبة لقطاع التفتيش الصيدلي تم ضبط 2000 عبوة تقريبا أدوية بمخزن غير مرخص وتم التحفظ على المحزن وتشميعه بالشمع الأحمر - ظبط أصناف بصيدليه بدون فواتير وبيانات منتهية الصلاحية.

بالمرور على المنشآت الحكومية والصحية لمتابعة الانضباط الإداري بها تم إحالة 3 من الموظفين للتحقيق لتركهم العمل دون سند قانوني.

بالنسبة للحملات المرورية لرفع الإشغالات ومتابعة الكافيهات تم مصادرة 47 شيشة و2 شيكارة فحم و14 كرسى.

وذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم بضبط الأسواق والمخالفين مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإدارى بها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

 
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حملة التموين

 

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حملة مديرية التموين

مصادرة شيشة

محافظه البحيرة

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