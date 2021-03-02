تشغيل وحدة غسيل الكلى بمستشفى كفر شكر المركزى المطور فى القليوبية

القليوبية - ​إبراهيم سالم

أعلن الدكتور خالد عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بدء تشغيل وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى كفر شكر المركزى سعة 42 سريرًا و42 ماكينة غسيل كلوى.

وأشار وكيل الوزارة، فى تصريح له، اليوم، إلى أن عدد المرضى المتوقع خدمته بالوحدة 160 مريضا وعدد المرضى الحاليين 106 مرضى على فترتين ويتم دراسة تفعيل خدمة غسيل الكلى للأطفال بعشر ماكينات من الوحده لتقديم أفضل استفادة للمجتمع.

وأشار الدكتور أحمد سيف مدير المستشفى، إلى بدء التشغيل المبدئى على أربع ماكينات و4 مرضى للتأكد من كفاءة الخدمة بعد سحب عينة المياه والتأكد من سلامة محطة المعالجة ونتيجة مطابقتها للمواصفات الصحية القياسية بالمعامل المركزية.

وأضاف الدكتور نبيل قطب، مدير إدارة الكلى بالقليوبية، أن وحدة غسيل الكلى تعد من أقسام الرعاية الحرجة، لذا فقد تم تدريب الأطقم الطبية تدريباً جيداً ليمتلك المهارات والمعرفة اللازمة أثناء العمل فى هذه الوحدة، وتكون لديه الخبرة الكافية فى كيفية التعامل والتعايش مع المرضى المصابين بالفشل أو القصور الكلوى، منبها إلى أنه من المهم العمل على تدريب الكوادر بالقسم على الأجهزة المستخدمة وكلية العمل عليها، بالإضافة إلى كيفية استقبال المريض فى القسم وماذا يجب القيام به مع المريض قبل وبعد عملية الغسيل.