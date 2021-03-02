اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مارس 2021 04:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تشغيل وحدة غسيل الكلى بمستشفى كفر شكر المركزى المطور فى القليوبية

الثلاثاء، 02 مارس 2021 04:32 م
تشغيل وحدة غسيل الكلى بمستشفى كفر شكر المركزى المطور فى القليوبية مستشفى كفر شكر - أرشيفية
القليوبية - ​إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور خالد عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بدء تشغيل وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى كفر شكر المركزى سعة 42 سريرًا و42 ماكينة غسيل كلوى.

وأشار وكيل الوزارة، فى تصريح له، اليوم، إلى أن عدد المرضى المتوقع خدمته بالوحدة 160 مريضا وعدد المرضى الحاليين 106 مرضى على فترتين ويتم دراسة تفعيل خدمة غسيل الكلى للأطفال بعشر ماكينات من الوحده لتقديم أفضل استفادة للمجتمع.

وأشار الدكتور أحمد سيف مدير المستشفى، إلى بدء التشغيل المبدئى على أربع ماكينات و4 مرضى للتأكد من كفاءة الخدمة بعد سحب عينة المياه والتأكد من سلامة محطة المعالجة ونتيجة مطابقتها للمواصفات الصحية القياسية بالمعامل المركزية.

وأضاف الدكتور نبيل قطب، مدير إدارة الكلى بالقليوبية، أن وحدة غسيل الكلى تعد من أقسام الرعاية الحرجة، لذا فقد تم تدريب الأطقم الطبية تدريباً جيداً ليمتلك المهارات والمعرفة اللازمة أثناء العمل فى هذه الوحدة، وتكون لديه الخبرة الكافية فى كيفية التعامل والتعايش مع المرضى المصابين بالفشل أو القصور الكلوى، منبها إلى أنه من المهم العمل على تدريب الكوادر بالقسم على الأجهزة المستخدمة وكلية العمل عليها، بالإضافة إلى كيفية استقبال المريض فى القسم وماذا يجب القيام به مع المريض قبل وبعد عملية الغسيل.


صحة القليوبية

مستشفى كفر الجديد

وحدة الغسيل الكلوى

القليوبية

مستشفى كفر شكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صحة الدقهلية: متابعة 4900 حالة عزل منزلى وشفاء 4525 حالة لفيروس كورونا

الإثنين، 01 مارس 2021 09:29 م

صحة الدقهلية: الدفع بـ2203 ممرضات بجميع المدارس لمتابعة الامتحانات

السبت، 27 فبراير 2021 11:27 ص

صحة الدقهلية تنظم حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الأحد المقبل

الأربعاء، 24 فبراير 2021 09:51 ص

صحة الدقهلية: تعافى 3750 مصابا بفيروس كورونا فى العزل المنزلى

الجمعة، 19 فبراير 2021 11:45 ص

"صحة الدقهلية" تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 10:39 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة