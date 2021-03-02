بايدن: نبذل جهود كبيرة فى مجال انتاج لقاحات كورونا

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة سوف تمتلك الكمية الكافية من اللقاحات لكل شخص بالغ بحلول نهاية شهر مايو المقبل.
وأضاف بايدن - في خطاب متلفز اليوم الثلاثاء بالبيت الأبيض - أن فريقه يعمل جاهداً لمضاعفة الجهود في مجال إنتاج لقاحات كورونا، معلناً أن شركتي "ميرك" و"جونسون آند جونسون" سوف تعملان سوياً من أجل إنتاج المزيد من لقاحات كورونا.
وأوضح بايدن، أن مواقع "جونسون آند جونسون" سوف تبدأ العمل بشكل متواصل لإنتاج اللقاح، وأنه طالب وزارة الدفاع بتقديم دعم لوجيستي يومي لتعزيز جهود جونسون آند جونسون.
بايدن: نبذل جهود كبيرة فى مجال انتاج لقاحات كوروناالثلاثاء، 02 مارس 2021 11:47 م
الرئيس الأمريكى جو بايدن
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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة سوف تمتلك الكمية الكافية من اللقاحات لكل شخص بالغ بحلول نهاية شهر مايو المقبل.
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