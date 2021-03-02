اليونان: تسجيل 1176 إصابة جديدة بكورونا و 30 وفاة خلال 24 ساعة

(أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة اليونانية أمس الاثنين، تسجيل 1176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و30 وفاة على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة - حسبما أفادت صحيفة (كاثيمريني) اليونانية عبر موقعها الإلكتروني - إلى أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات بكورونا المسجلة في اليونان منذ بداية تفشي الوباء إلى 192 ألفا و 276 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي المسجلة في نفس الفترة 6 آلاف و534 حالة.

واعتبرت الصحيفة أن إحصاءات اليوم تمثل استمرارا لتدهور الوضع في اليونان بدلا من التحسن في ظل القيود الواسعة على المواطنين، مشيرة إلى أنه قبل أسبوع، سجلت السلطات 884 إصابة و25 حالة وفاة.

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