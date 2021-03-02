اليوم السابع: توجيهات رئاسية للحكومة بمد أذرع التنمية بكل قطاعات سيناء

ينشر اليوم السابع في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " توجيهات رئاسية للحكومة بمد أذرع التنمية بكل قطاعات سيناء.. رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول الموقف التنفيذى لمشروعات «التعليم » بأرض الفيروز.. ويؤكد: نستهدف استثمار الثروات الطبيعية والتعدينية والفرص فى هذه المنطقة الواعدة ودعم المشروعات بأيد عاملة مدربة من أبناء سيناء لتوفير فرص عمل لهم .

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