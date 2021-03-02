الهيئة الإنجيلية تنظم اليوم ندوة عن "مواجهة خطاب الكراهية"

كتب مايكل فارس

ينظم منتدي حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية ندوة بعنوان "معا في مواجهة خطاب الكراهية، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من الأعضاء من مجلسي النواب و الشيوخ و أعضاء التنسيقية.

وقال الدكتور القس أندرية زكي خلال دعوته للقاء، إن المجتمع المدني يسعى إلى تأكيد قيم المواطنة والعيش المشترك وفهم الآخر ومواجهة خطابات الكراهية؛ ويضع ذلك على الجميع - أفرادا ومؤسسات مسئولية كبيرة في دعم الجهود المبذولة لتأكيد هذه القيم حماية لاستقرار وتماسك المجتمع.

وأضاف، تبني منتدي حوار الثقافات عبر الثلاث سنوات الأخيرة العمل علي التنوير و التوعية بقضية مواجهة خطاب الكراهية، خاصة في مؤسسات التنشئة؛ و استكمالات لجهوده في هذا الصدد فأنه يشرفنا دعوتكم لحضور المائدة المستديرة حول "مواجهة خطاب الكراهية"، بمكتب الهيئة بالنزهة الجديدة بالقاهرة بحضور عدد من قادة الفكر في المجالات المختلفة ومجموعة من أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ.

وسوف يتحدث خلال الندوة كل من د.عبد المنعم سعيد، د.جابر نصار ، د.يوسف عامر ، د.هاني سر الدين ،د.اسامة العبد ، المستشار عدلي حسين ،د.عمرو الورداني ، د.عماد جاد، حلمي النمنم.