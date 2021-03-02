اليوم السابع
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النيابة تطلب التحريات فى ضبط سائق ميكروباص بحوزته مواد مخدرة فى الخليفة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:30 ص
النيابة تطلب التحريات فى ضبط سائق ميكروباص بحوزته مواد مخدرة فى الخليفة كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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استعجلت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، تحريات المباحث فى واقعة ضبط سائق بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بمنطقة الخليفة، لاستكمال التحقيقات. وكانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار فى المواد المخدرة لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط (سائق - مقيم بالقليوبية) حال استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" ويعمل عليها سائقا، بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف للإتصال بعملائه واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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