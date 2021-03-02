النيابة تتسلم تقرير لجنة هيئة الآثار فى واقعة العثور على تمثالين بمنزل

وتبين من تقرير اللجنة، أن التمثالين المتحفظ عليهما أحدهما يجسد إنسان من القدماء المصريين، برأس حيوان، والثاني عبارة عن مفتاح الحياة، غير أثريين، ولا يخضعان لهيئة الآثار كونهما مقلدين، فيما أثبتت اللجنة أن الحفرة التي كان يجري التنقيب فيها تعد من أعمال حفر التنقيب عن الآثار، والمنزل نفسه، والمنطقة الكائن فيها لا تحتوي على أية آثار.

وكان المستشار محمد سالم، مدير نيابة سيدي سالم في كفر الشيخ، أمر بانتداب لجنة ثلاثية من الهيئة العامة للآثار، لفحص التمثالين المضبوطين داخل منزل بقرية إصلاح شالما لبيان أثريتهما من عدمه.

كما أمر مدير النيابة، بفحص الحفرة التي جرى التنقيب فيها عن الآثار داخل المنزل، لبيان عما إذا كانت حفرة للتنقيب عن الآثار، وعما إذا كان المنطقة الكائن فيها المنزل، أو منطقة مجاورة لها تحتوي على آثار من عدمه، وإعداد تقرير بذلك، وعرضه على النيابة العامة.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ، يفيد قيام شخص مقيم بإحدى قرى مركز سيدي سالم، بأعمال حفر داخل منزله المكون من طابقين.

على الفور، انتقل المقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث سيدي سالم، إلى محل الواقعة، وتبين وجود أعمال حفر بالطابق الأرضي داخل المنزل بمساحة 3 أمتار في 3 أمتار بعمق 15 مترًا تقريبًا.

وضبط رجال المباحث، داخل المنزل4 أشخاص "عامل، وسائقين، وطالب جامعي"، والأدوات المستخدمة في أعمال الحفر، عبارة عن موتور كهرباء لرفع المياه، مولد كهربائي، 4 فؤوس وكواريك، خرطوم شفط مياه، بكرة حبل.

كما عُثر بالطابق العلوي، على تمثالين، أحدهما طوله 50سم، وآخر على شكل مفتاح الحياة الفرعوني، يُشتبه في أثريتهما، وتم التحفظ على المضبوطات، وتعيين الحراسة الأمنية اللازمة على المكان.

وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم، وأخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، والجهات المختصة، وتم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بإشراف المستشار أشرف ربيع، المحام العام الأول لنيابات كفر الشيخ.