اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مارس 2021 07:50 م
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المملكة المتحدة تسجل 343 وفاة جديدة بكورونا وأكثر من 6 آلاف إصابة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 06:41 م
المملكة المتحدة تسجل 343 وفاة جديدة بكورونا وأكثر من 6 آلاف إصابة كورونا فى المملكة المتحدة - أرشيفية
أ ش أ

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سجلت المملكة المتحدة 343 حالة وفاة مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا.
وذكرت شبكة "سكأى نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن المملكة سجلت 6 آلاف و391 إصابة جديدة مؤكدة بألفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن إجمإلى عدد المتلقين للجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا فى المملكة بلغ 20 مليونا و478 ألفا و619 شخصا.


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