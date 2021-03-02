المملكة المتحدة تسجل 343 وفاة جديدة بكورونا وأكثر من 6 آلاف إصابة

سجلت المملكة المتحدة 343 حالة وفاة مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا.
وذكرت شبكة "سكأى نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن المملكة سجلت 6 آلاف و391 إصابة جديدة مؤكدة بألفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن إجمإلى عدد المتلقين للجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا فى المملكة بلغ 20 مليونا و478 ألفا و619 شخصا.
المملكة المتحدة تسجل 343 وفاة جديدة بكورونا وأكثر من 6 آلاف إصابةالثلاثاء، 02 مارس 2021 06:41 م
كورونا فى المملكة المتحدة - أرشيفية
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سجلت المملكة المتحدة 343 حالة وفاة مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا.
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