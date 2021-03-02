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المعدية.. رحلات بحرية ترفيهية بالمجان داخل قناة السويس ببورسعيد.. فيديو وصور

الثلاثاء، 02 مارس 2021 08:54 م
المعدية.. رحلات بحرية ترفيهية بالمجان داخل قناة السويس ببورسعيد.. فيديو وصور المعدية
بورسعيد - محمد عزام

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أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، من داخل إحدى المعديات العابرة لمجرى قناة السويس الملاحي، لاستعراض المشهد الجمالي الذي يستمتع به البورسعيدية وأهالي المحافظات الأخري. 
 
 
تأتي رحلة المجري الملاحي لقناة السويس، عن طريق المعديات العابرة من الشرق "مدينة بورفؤاد" للغرب" مدينة بورسعيد" والعكس، وهي تعتبر خدمة مجانية تقدمها هيئة قناة السويس لأهالي المحافظة. 
 
ويُحلق طائر النورس في السماء بالتزامن مع مرور السفن العابرة لمجري قناة السويس الملاحي خلال رحلات "المعدية"، وتسقط مجموعات طيور النورس على المياه لتناول طعامها من الأسماك في مشهد جمالي يجذب انتباه كل من يراه. 
 
ويحرص الأهالي على التقاط الصور التذكارية لطائر النورس، ولأنفسهم مع مجري قناة السويس الملاحي وحال عبور السفن واللانشات. 
 
المعديات
المعديات

 

المعديات-رحله-ترفيهية-فى-بورسعيد-(1)
المعديات-رحله-ترفيهية-فى-بورسعيد

 

المعديات-رحله-ترفيهية-فى-بورسعيد-(2)
المعديات-رحله-ترفيهية-فى-بورسعيد-(2)

 

المعديات-في-بورسعيد
المعديات-في-بورسعيد

 

المعدية-فى-بورسعيد
المعدية-فى-بورسعيد

 


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