القبض على المتهمين بخطف أقراط وحقائب السيدات بالسويس

السويس - سيد نون

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن السويس، من القبض على إثنين من المتهمين بخطف أقراط السيدات وحقائبهم بشوارع حى الأربعين، فيما تم استعادة المسروقات.

كان اللواء هشام رشاد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، تلقى بلاغين يفيدان قيام شخص بخطف " حلق" سيدة بالشارع ، وقيام أخر بخطف حقيبة سيدة بها مشغولات ذهبية، وبتشكيل فريق بحث، بقيادة العميد وليد شوقى رئيس مباحث مديرية أمن السويس، تم التعرف على المتهمين بارتكاب الواقعتين .

وتمكن رئيس مباحث قسم شرطة الأربعين الرائد أحمد عبيد، ومعاون المباحث النقيب أحمد عز، من القبض على المتهم الأول فى واقعة خطف " حلق " سيدة بالشارع ، كما تمكن ضباط المباحث من القبض على متهم آخر بخطف حقيبة سيدة وتم إعادتها لها .

حررت محاضر ضبط المتهمين بقسم شرطة الأربعين بالسويس، وجارى التحقيق بالنيابة العامة.