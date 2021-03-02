العثور على جثمان سيدة متوفية داخل منزلها أيام فى الأقصر

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بتلقى بلغ من أهالى شارع الإذاعة والتليفزيون بوسط مدينة الأقصر، يفيد بتغيب السيدة "س.م" مديرة سابقة على المعاش 62 سنة، منذ أكثر من 5 أيام مما آثار شكوكهم بتعرضها لمكروه.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بندر الأقصر بقيادة الرائد أحمد جادو رئيس مباحث القسم، ومعاونى المباحث، وتم سؤال الجيران وشهود العيان بالمنطقة وأجمعوا على أنها لم تخرج من منزلها لعدة أيام كما هى عادتها، وتم التدخل وفتح الشقة من قبل رجال الشرطة، والذين عثروا على جثمان السيدة فى بداية التحلل مما يؤكد وفاتها منذ عدة أيام، وتم على الفور استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثمان لمشرحة مستشفى الأقصر العام لحين إنتداب رجال الطب الشرعى لفحص الجثمان وإصدار تقرير بحالة الجثة للتأكد من وفاتها بصورة طبيعية من عدمه داخل المنزل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.