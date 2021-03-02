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السجن 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى الهيروين بمنطقة قصر النيل

الثلاثاء، 02 مارس 2021 02:18 م
السجن 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى الهيروين بمنطقة قصر النيل محكمة- أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن 10 سنوات، بتهمة الاتجار فى المخدرات بعدما تم ضبطه وبحوزته كمية من مخدر هيروين قبل ترويجها على عملائه.

 

وتعود أحداث الواقعة، أثناء تفقد دورية شرطية، الحالة الأمنية فى منطقة قصر النيل، حيث تلاحظ لقائد الدورية قيام عاطل بالهرب أثناء مشاهدته سيارة الشرطة، وقام الضابط بملاحقة المتهم، وبتفتيشه عثر معه لفافات من مخدر الهيروين، فتم ضبطه وإحالته للنيابة العامة، التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قراراها المتقدم.


هيروين

عقوبة حيازة الهيروين

قصر النيل

اخبار الحوادث

جنايات القاهرة

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