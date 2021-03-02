السجن المشدد 6 سنوات لطالب جامعى وعامل بتهمة حيازة هيروين فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عامل وطالب جامعى بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لكل منهما ومصادرة المخدر، لحيازتهما كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 20329 جنايات مركز بلبيس لسنة 2020، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام الأجهزة الأمنية من ضبط طالب جامعى مقيم قرية غيتة مقيم مركز بلبيس، وعامل مقيم ذات العنوان، نفاذا لإذن النيابة العامة لحيازتهما كمية من جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وتم التحفظ عليهما وعلى المضبوطات، وقدمتهما النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.