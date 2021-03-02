الرئيس الأوكرانى يتلقى لقاح فيروس كورونا.. ويطالب شعبه بعدم الخوف

كتب محمد تهامى زكى

تلقى الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، جرعة من لقاح Covishield الهندى الصنع والمضاد لفيروس كورونا "كوفيد - 19"، مطالبا الجميع بعدم الخوف من تلقى اللقاح.



زيلينسكى

ونشر زيلينسكى، صورة خلال تلقيه اللقاح، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "يتم بالفعل تطعيم الأطباء والجيش، أحث الجميع على الانضمام إلى قائمة الانتظار فى العمل، لا تخف شيئًا، وأنا مثالًا شخصيًا".





ووفقا لوسائل إعلام أوكرانية، تم تطعيم الرئيس زيلينسكى فى مستشفى عسكرى، فى بلدة سيفيرودونيتسك شرق البلاد، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بلقاح Covishield الهندى الصنع، وذلك خلال زيارته إلى إقليم الدونباس.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، تسجيل 5 آلاف و336 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و357 ألفا و470 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة إيفانو فرانكيفسك سجلت أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، تليها العاصمة كييف.