الرئيس الأمريكى لنظيره المكسيكى: يجب أن نعمل معا كجيران وشركاء

فاطمة شوقى

التقى الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور "املو" مع نظيره الأمريكى جو بايدن لأول مرة عن طريق مكالمة فيديو، وتحدث الطرفان عن الجهود الثنائية وتعزيز العلاقات، فضلا عن مناقشة قضية الهجرة واللاجئين المكسيكيين.

وسلط الرئيس المكسيكي الضوء على التاريخ المشترك الذي يوحد الشعبين ، وشكر أملو بايدن على إخلاصه واحترامه لعذراء "جوادالوبى" ، التى تعتبر رمز مهم للمكسيكيين، حيث أن مريم العذراء في هذه السمة قد لقبت ب "راعية الأمريكيتين"، وتعتبر كنيسة السيدة جوادالوبى فى المكسيك ثاني أكثر ضريح كاثوليكي مزارا في العالم، حسبما قالت صحيفة "لا خورنادا" المكسيكية.

وعلى الجانب الآخر، قال بايدن في بداية خطابه الأول في الاجتماع ، الذي تواصل فيه الرئيسان عبر الإنترنت: "أنتم أندادنا"، وأضاف "يجب أن نعمل معًا كجيران وشركاء ، وكذلك أن نبدأ حوارنا حتى نواجه تحديين مشتركين"، كما اعترف الرئيس الأمريكى بأهمية الجالية المكسيكية في الولايات المتحدة ، التي تشكل غالبية المهاجرين في البلاد.

وقال لوبيز أوبرادور في رسالته الأولى: "كما يسعدني أن أحيي دائمًا ، أعتبر أنه من المهم الحفاظ على علاقات جيدة ، حتى أتمكن من الحوار حول القضايا الثنائية بشكل دوري ، فمن المعروف بالفعل أن هناك إرادة للحفاظ على العلاقات الجيدة".

كان البيت الأبيض قد دفع بأن الاجتماع سيعمق أيضًا كيف يمكن للبلدين العمل معًا في التعافي من جائحة كورونا والجهود المشتركة للتنمية في جنوب المكسيك وأمريكا الوسطى.

هذه القضية وغيرها من القضايا التي كان من المتوقع أن يعالجها الرئيسان لم يتم التطرق إليها في محضر الاجتماع الأول الذي وقع بحضور وسائل الإعلام. ومع ذلك ، استمر الحوار خلف الأبواب المغلقة.

من جانبها ، تقدمت المكسيك بأنها ستقترح برنامج عمل جديد يمكن أن يسمح لما بين 600 ألف و 800 ألف مكسيكي وأمريكا الوسطى بالعمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة ، كان من المتوقع أيضًا أن يطلب لوبيز أوبرادور من بايدن التفكير في مشاركة جزء من إمدادات لقاح كورونا الأمريكى مع المكسيك.

وقال لوبيز أوبرادور صباح أمس الاثنين إن الاجتماع بين الزعيمين يسعى للحفاظ على علاقة تعاون وصداقة مع الولايات المتحدة. وتوقع أن القضايا الأخرى التي ستتم مناقشتها هي الأمن والاتفاقية التجارية والتغير المناخي. واضاف "وجميع القضايا التي تساعد على تقوية العلاقة بين بلادنا والولايات المتحدة".

وأكد أن بايدن يحترم السيادة المكسيكية وتذكر أول مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره قبل شهرين: "لقد تحدثت معه من بلد الوليد في يوكاتان ، وكنت سعيدًا جدًا لأنه ذكر أنهم لا يرون المكسيك على أنها الفناء الخلفي. من الولايات المتحدة. وشكرته على هذا المفهوم ، لأن المكسيك بلد حر ومستقل وذو سيادة ".

وأكد مجددًا أن المكسيك لا تتدخل في الأمور التي تتعلق بالمواطنين الأمريكيين حتى تتدخل الولايات المتحدة أو أي دولة في الشؤون المكسيكية. وقال "سننتهك الدستور إذا سمحنا بانتهاك سيادتنا" ، في إشارة مستترة إلى قضية الجنرال سلفادور سيينفويجوس ، المحتجز من قبل الولايات المتحدة بتهمة تهريب المخدرات ثم تسليمه تحت ضغط من منظمة أملو للإفراج عنه، بدون مقابل في المكسيك.

يأتي الاجتماع في الوقت الذي يسعى فيه الديمقراطيون في الكونجرس لدفع إصلاح نظام الهجرة الذي وعد به بايدن والذي من شأنه أن يوفر طريقا للحصول على الجنسية في غضون ثماني سنوات للمهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة.