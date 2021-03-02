الدكتور محمد اللبان مديرا عاما لمستشفى دمياط العام

دمياط معتز الشربينى

وافق الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، اليوم الثلاثاء، على تكليف الدكتور محمد اللبان مديرًا لمستشفى دمياط العام، خلفا للدكتور إسماعيل الحفناوى الذى كلف بالعمل مديرا عاما للصحة بالسويس.

يذكر أن وزيرة الصحة، أصدرت قرارا بتكليف الدكتور إسماعيل الحفناوى مدير مستشفى دمياط العام سابقا للعمل مديرا عاما للصحة بمحافظة السويس.

تسلم الدكتور إسماعيل الحفناوى، مدير مستشفى دمياط العام، مهام عمله للقيام بأعمال مدير مديرية الصحة بالسويس لمدة 3 أشهر، بناء على القرار الذى يحمل رقم 111 لسنة 2021 بتعيينه.

يذكر أن الدكتور إسماعيل الحفناوى هو استشارى أمراض النساء والتوليد، وعمل نائبا لمدير مستشفى التخصصى ثم مديرا عاما لمستشفى دمياط العام.