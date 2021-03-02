الخارجية الألمانية: قرار المغرب بقطع العلاقات مع سفارة برلين ما زال غير واضح

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الألمانية، إن القرار المغربي بقطع العلاقات مع سفارة ألمانيا ما زال غير واضح في تفاصيله لبرلين، وفق ما نقلته القناة التليفزيونية الإخبارية الألمانية NTV.



ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت وزارة الخارجية الألمانية أنها أحيطت علما بالتقارير الإعلامية الواردة من المغرب، موضحة أن "الحكومة الألمانية لا ترى أي سبب يعرقل العلاقات الدبلوماسية الطيبة مع المغرب، لذلك دعا وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية السفيرة المغربية في برلين اليوم إلى لقاء لإجراء مناقشة عاجلة وشرح ما جرى".



وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية، أنه بالرغم من تصنيف وزارة الخارجية الألمانية لعلاقة ألمانيا بالمغرب بأنها تقليدية وودودة وخالية من المشاكل إلا أن هناك مشاكل تطفو على السطح منذ فترة.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغربية في خطوة مفاجئة "تعليق كل علاقة اتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية في الرباط ومع كل المؤسسات الألمانية التابعة لها".



وجاء في رسالة وجهها ناصر بوريطة وزير الشئون الخارجية لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني وباقي أعضاء الحكومة، أن هذا القرار "جاء بسبب سوء التفاهم العميق مع ألمانيا في قضايا أساسية تهم المملكة". ولم يعط مزيدا من التفاصيل.



كما دعا بوريطة في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز جميع القطاعات الحكومية المغربية إلى "وقف كل أنواع التعاون والاتصال مع السفارة الألمانية، وكذلك المنظمات والمؤسسات السياسية الألمانية التي لها علاقة بالسفارة".