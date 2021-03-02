اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مارس 2021 10:53 م
خالد صلاح
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البيت الأبيض: زيادة إمدادات لقاح كورونا من 14.5 إلى 15.2 مليون جرعة فى الأسبوع

الثلاثاء، 02 مارس 2021 10:00 م
البيت الأبيض: زيادة إمدادات لقاح كورونا من 14.5 إلى 15.2 مليون جرعة فى الأسبوع لقاحات _صورة أرشيفية
واشنطن /أ ش أ/

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أعلن البيت الأبيض، عزمه زيادة إمدادات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى مختلف المناطق فى البلاد من 14.5 إلى 15.2 مليون جرعة فى الأسبوع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى - حسبما نقلت شبكة (سى إن إن) الإخبارية، اليوم /الثلاثاء/ - إن "الولايات ستتلقى حوالى 2.8 مليون جرعة من لقاح (جونسون آند جونسون) هذا الأسبوع، بإجمالى 18 مليون جرعة".

وأضافت أنه تم إبلاغ حكام الولايات بالزيادة خلال اجتماع أسبوعى اليوم، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيعلن فى وقت لاحق اليوم ما وصفته بأنه "خطوة تاريخية غير مسبوقة"، وهى الشراكة بين شركتى الأدوية المتنافسين (ميرك) و(جونسون آند جونسون) لتكثيف إنتاج اللقاحات.

ولفتت إلى أن حكومة الولايات المتحدة ستعمل على تسهيل هذه الشراكة من خلال عدة طرق رئيسية، من بينها الاستناد إلى قانون الإنتاج الدفاعي.

 


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