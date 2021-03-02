الاحتلال الإسرائيلى يهدم منازل فلسطينيين فى الضفة الغربية.. صور

كتب عبد الوهاب الجندى

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الثلاثاء، ثلاثة منازل وغرف زراعية شرق مدينة "يطا" الواقعة فى الضفة الغربية.

ونشرت وكالة رويترز للأنباء، صورا تظهر أهالي المنازل الهدمة، أمام آليات الاحتلال الإسرائيلي يشاهدون منازلهم التي يهدمها الاحتلال، بحماية عشرات من الجنود.

وأفاد منسق لجنة الحماية والصمود فى جبال جنوب الخليل فؤاد العمور، أنه تم هدم ثلاثة منازل فى تجمع خلة الضبع.



جنود الاحتلال الإسرائيلي



هدم المنازل



السيدة ترفع يدها إلى السماء



امرأة تبكي على هدم منزلها