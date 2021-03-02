اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلى يهدم منازل فلسطينيين فى الضفة الغربية.. صور

الثلاثاء، 02 مارس 2021 03:50 م
الاحتلال الإسرائيلى يهدم منازل فلسطينيين فى الضفة الغربية.. صور سيده تبكى على هدم منازل فى فلسطين
كتب عبد الوهاب الجندى

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هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الثلاثاء، ثلاثة منازل وغرف زراعية شرق مدينة "يطا" الواقعة فى الضفة الغربية.

ونشرت وكالة رويترز للأنباء، صورا تظهر أهالي المنازل الهدمة، أمام آليات الاحتلال الإسرائيلي يشاهدون منازلهم التي يهدمها الاحتلال، بحماية عشرات من الجنود.

وأفاد منسق لجنة الحماية والصمود فى جبال جنوب الخليل فؤاد العمور، أنه تم هدم ثلاثة منازل فى تجمع خلة الضبع.

جنود الاحتلال الإسرائيلي
جنود الاحتلال الإسرائيلي

 

هدم المنازل
هدم المنازل
 
السيدة ترفع يدها إلى السماء
السيدة ترفع يدها إلى السماء

 

امرأة تبكي على هدم منزلها
امرأة تبكي على هدم منزلها

 

امرأة تشاهد منزلها
امرأة تشاهد منزلها

هدم منازل فى فلسطين

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