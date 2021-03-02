اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مارس 2021 12:47 م
خالد صلاح
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الإمارات: 2721 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 7ر396 ألف حالة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 12:26 م
الإمارات: 2721 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 7ر396 ألف حالة الإمارات تسجل 2721 إصابة جديدة بكورونا
أ ش أ

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سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، 2721 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 396 ألفا و771 حالة


وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم  أن 1666 حالة جديدة تماثلت للشفاء؛ ليبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 383 ألفا و998حالة، كما تم تسجيل 15 حالة وفاة، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1253 حالة.
وأضافت أنه تم إجراء 225,159 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.


كورونا

كوفيد 19

الإمارات

الصحة الإماراتية

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