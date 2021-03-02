الإمارات: 2721 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 7ر396 ألف حالة

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سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، 2721 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 396 ألفا و771 حالة



وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم أن 1666 حالة جديدة تماثلت للشفاء؛ ليبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 383 ألفا و998حالة، كما تم تسجيل 15 حالة وفاة، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1253 حالة.

وأضافت أنه تم إجراء 225,159 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.