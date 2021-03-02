إقامة معارض لتوفير السلع الغذائية بكفر الشيخ استعداداً لشهر رمضان

كفر الشيخ – محمد سليمان

تستعد الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، لإقامة معرض لتوفير السلع الغذائية والملابس وياميش رمضان، في شهر شعبان المقبل، ويستمر لآخر شهر رمضان المعظم، بالتعاون مع مديرية التموين بكفر الشيخ ومباحث التموين والرقابة التموينية بالمحافظة ومديرية الطب البيطري، بمشاركة كبرى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وغيرها من الشركات.

وأكد المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ، أنه اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، عقد اجتماعاً بحضور المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والعميد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، واللواء شعبان مبروك، رئيس مدينة كفر الشيخ، وعايدة ماضي، رئيس مدينة دسوق، لبحث إقامة المعارض بمدينة كفر الشيخ ودسوق.

وأضاف عبدالغفار، أن الغرفة أرسلت طلبا إلى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تخصيص قطعة أرض أمام مسجد الخياط بتقاطع شارع النبوي المهندس والخليفة المأمون، لإقامة معرض الغرفة عليها بمساحة 1000، والتنسيق مع رؤساء المدن والمراكز لإقامة معارض بكافة مدن المحافظة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المحال التجارية في أماكنهم بمعارض أهلا رمضان بنسبة خصم للمعرض.

وقال رئيس الغرفة، إنه سيتم دعوة العارضين للاشتراك بالمعرض بدون مقابل نظير خصم خاص يقدمه العارضين للمواطنين، على أن يكون العارض يحمل سجل تجارى وبطاقة ضريبية ومن ضمن أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، فضلًا عن جودة المنتج، وتقوم لجنة المعارض بالغرفة برئاسة المحاسب أسامة عتمان، أمين صندوق الغرفة، بالمفاضلة بين العارضين واختيار أفضلهم وفقا لجودة المنتجات ونسبة الخصم الممنوحة للمعرض.

تأتى إقامة المعرض هذا العام تحت شعار "أهلا رمضان.. أهلا بالعيد" للسلع الغذائية والرمضانية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت رعاية ودعم اللواء الوزير جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبناء علي قرار مجلس إدارة الغرفة التجارية في 21 فبراير الحالي، بالموافقة على إقامة معارض للسلع الغذائية والرمضانية حرصا على استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية والغذائية والرمضانية خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.

وقال المهندس حاتم عبد الغفار، إن مجلس إدارة الغرفة قد وضعت مجموعة من الضوابط لاتخاذ الإجراءات الاحترازية طوال فترة إقامة المعرض بارتداء الكمامات للعارضين أو المواطنين وتعقيم المعارض وقياس درجات الحرارة قبل دخول المعارض، وتخصيص جناح بالمعرض لبيع الكمامات والكحول والقفازات بأسعار خاصة والتنسيق مع جامعة كفر الشيخ لعمل قوافل طلابية من الطلاب، لتعريف المواطنين المترددين على المعرض، بسبل الوقاية من فيروس كورونا، وكيفية التعامل معه حال الإصابة.