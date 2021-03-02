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إصابة 6 أشخاص فى انهيار جزئى بمنزلين بإحدى قرى الأقصر

الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:08 ص
إصابة 6 أشخاص فى انهيار جزئى بمنزلين بإحدى قرى الأقصر انهيار جزئى
الأقصر - أحمد مرعى

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أصيب 6 أشخاص فى انهيار جزئى لـ 2 عقار قديم مكونين من 2 طابق، صباح اليوم الثلاثاء، بقرية النمسا التابعة لمركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر، وتم نقل المصابين لمستشفى إسنا لتلقى العلاج اللازم.

البداية كانت بتلقى مدير أمن الأقصر، اللواء خالد عبد الحميد، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بانهيار عقارين مكون كل عقار منهم من 2 طابق بقرية النمسا، دائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

انتقل لمكان الحادث كل من إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس المدينة، ومحمد عشرى رئيس قرية النمسا، واللواء عبد المجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والمقدم أحمد حبيب مأمور مركز شرطة إسنا، والمقدم أحمد نمر رئيس وحدة الحماية المدنية بمدينة إسنا.

وتبين من الفحص أن العقارين بناء قديم وأن كل عقار مكون من دور أرضى وطابق علوي، حيث تم انهيار أجزاء من السقف والجدران، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص من قاطنى العقارين، وجرى نقلهم لمستشفى إسنا التخصصي، لتلقى العلاج اللازم.

ومن جانبه، قال عبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، إنه جارى رفع الأنقاض وإزالة الأجزاء الخطرة، فضلا عن وضع الحواجز الحديدية حول العقارين لتأمين المواطنين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بمركز شرطة إسنا، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

العقار-المنهار
العقار-المنهار

المتضررين-من-انهيار-عقار-الأقصر
المتضررين-من-انهيار-عقار-الأقصر

سكان-العقار-المنهار
سكان-العقار-المنهار

سكان-العقار-المنهار-فى-قرية-النمسا
سكان-العقار-المنهار-فى-قرية-النمسا

 


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