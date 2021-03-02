اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مارس 2021 01:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لبلدة رامين الفلسطينية

الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:52 م
إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لبلدة رامين الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، نتيجة استنشاقهم للغاز السام والمسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها لبلدة رامين شرق طولكرم.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن قوة من جيش الاحتلال، اقتحمت البلدة وتمركزت وسطها، وأوقفت المواطنين والمركبات للتفتيش والتدقيق في الهويات، تزامنا مع إطلاق قنابل الغاز بكثافة باتجاه الشبان الذين رشقوهم بالحجارة.


قوات الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل

فلسطين

بلدة رامين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة