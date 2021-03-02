إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لبلدة رامين الفلسطينية

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، نتيجة استنشاقهم للغاز السام والمسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها لبلدة رامين شرق طولكرم.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن قوة من جيش الاحتلال، اقتحمت البلدة وتمركزت وسطها، وأوقفت المواطنين والمركبات للتفتيش والتدقيق في الهويات، تزامنا مع إطلاق قنابل الغاز بكثافة باتجاه الشبان الذين رشقوهم بالحجارة.
إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لبلدة رامين الفلسطينيةالثلاثاء، 02 مارس 2021 11:52 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
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أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، نتيجة استنشاقهم للغاز السام والمسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها لبلدة رامين شرق طولكرم.
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