البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن قسم الكهرباء بمجلس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، من رفع كفاءة كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة بالمدينة لتحسين المرافق والخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً وتطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة وحل مشاكل الكهرباء.

من جانبهاk قالت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، إن قسم الكهرباء بالإدارة الهندسية يعمل بكافة أعضاء فريقه على كافة الأعطال أول بأول وإصلاح الأعطال، حيث تم صيانة عطل كهرباء بأعمدة الإنارة بالشارع الرئيسى بسفاجا البلد وإنارة الأعمدة، كما تم إصلاح عطل بكابل كهرباء بمنطقة الاسكان الشرقى وردم الكابل وإنارة الأعمدة على الفور.

وأكدت رئيس المدينة على التواجد بشكل دوري في الشوارع خلال موسم الرياح والأمطار للتأكد من سيولة الحركة المرورية وتغطية كافة كابلات التي يمكن أن تتاثر بالعوامل الجوية حفاظا على سلامة المواطنين، وتطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة وحل مشاكل الكهرباء.

وشددت رئيس مدينة سفاجا على مسئولى قسم الكهرباء والصيانة بالتنسيق مع شركة الكهرباء للتأكد من عزل كابلات الكهرباء وإصلاح كافة أعطال الإضاءة الناتجة عن موجة الطقس السئ وزرع أعمدة جديدة بديلة للمتهالكة وصيانة أسلاك الإنارة بالأعمدة وتأمين الكابلات.

إحلال وتجديد أعمدة الكهرباء وتغطية وعزل الكابلات وإصلاح الأعطال بسفاجا

إحلال وتجديد أعمدة الكهرباء وتغطية وعزل الكابلات بسفاجا