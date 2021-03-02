أوباما وبيل كلينتون وهيلارى ينعون ناشط الحقوق المدنية الأمريكى فيرنون جوردن

كتب هيثم سلامة

نعى كلا من الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، وبيل كلينتون، ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون، ناشط الحقوق المدنية فيرنون جوردن الذى توفى اليوم عن عمر 85 عامًا، والذى عمل مع إدارات العديد من الرؤساء منهم أوباما وجورج بوش وبيل كلينتون.

كتب باراك أوباما، الرئيس الأمريكي الأسبق، عبر حسابه بموقع تويتر: "مثل كثيرين آخرين استفدت ميشيل وأنا من مشورة فيرنون جوردن الحكيمة والصداقة الحميمة وقد أعجبنا بشدة بكفاحه الدؤوب من أجل الحقوق المدنية، نأمل أن تجلب ذكرى حضوره الاستثنائي وإرث عمله الصبر لعائلته".



باراك أوباما عبر تويتر

ونعى بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي الأسبق، عبر حسابه بموقع تويتر:" كان فيرنون جوردن صديقًا رائعًا لي ولهيلاري في السراء والضراء عملنا ولعبنا، ضحكنا وبكينا، انتصرنا وخسرنا معًا لقد أحببناه كثيرًا وسنفعل ذلك دائمًا".



بيل كلينتون عبر تويتر

وقالت هيلارى كلينتون، عبر حسابها بموقع تويتر: "كان فيرنون جوردن زعيما شجاعا وحازما في حركات الحقوق المدنية والعدالة الاقتصادية سوف يتذكره الكثير والدعم الذي قدمه للكثيرين في الكفاح الطويل.. ارقد بسلام وقوة يا صديقي".



هيلارى كلينتون

يشار إلى أن فيرنون جوردن، زعيم الحقوق المدنية والمستشار المقرب للرئيس السابق بيل كلينتون، توفى عن عمر ناهز 85 عامًا، بينما لم تفصح ابنته عن سبب الوفاة، كما قالت ابنة أخت جوردن "آن والكر" لشبكة CNN أن فيرنون توفى بسلام في منزله محاطًا بزوجته وعائلته.

وشغل منصب الرئيس السابق للرابطة الحضرية الوطنية الامريكية وكان ناشط في مجال الحقوق المدنية له صلات وثيقة في جميع أركان السياسة الأمريكية على الرغم من أنه كان أقرب إلى الديمقراطيين، بما في ذلك الرؤساء من ليندون جونسون إلى باراك أوباما، كما عمل مع الرؤساء الجمهوريين رونالد ريجان وجورج بوش وجورج دبليو بوش، وفقا لموقع شبكة CNN الأمريكية.