اليوم السابع
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ألمانيا تمدد الإغلاق بسبب كورونا حتى نهاية الشهر الجارى

الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:52 ص
ألمانيا تمدد الإغلاق بسبب كورونا حتى نهاية الشهر الجارى لقاح كورونا - أرشيفية
كتب سمير حسنى

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أعلنت ألمانيا، تمديد الإغلاق المتعلق بجائحة كورونا حتى الـ28 من الشهر الجارى، بحسب قناة العربية.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3943 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليونين و451011.

وارتفع عدد الوفيات بواقع 358 إلى 70463 وفاة.

وكان رئيس لجنة اللقاحات في ألمانيا قال فى وقت سابق، إن دولته تدرس التوصية بجرعة لقاح كورونا من أسترازينيكا لمن هم فوق 65 عامًا بعد أن أظهرت دراسة أنها فعالة بين كبار السن، وفقاً لموقع "ميديكال إكسبريس".

 

 

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