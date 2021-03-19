120 شابا وفتاة يشاركون فى ماراثون الجرى بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، ماراثون الجرى بمشاركة 120 شابا وفتاة من جميع محافظات الجمهورية، تحت رعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وفى تعليقه على هذا الحدث، قال اللواء جمال نورالدين، محافظة كفر الشيخ، فى تصريحات له، إن الدول تهتم بالرياضة، وتشجع على ممارستها، وتشجع الموهوبين فى كافة الألعاب سواء الفردية أو الجماعية، مؤكدًا إن الماراثون يأتى تأكيدا على تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة عامة والجرى بصفة خاصة، ومن أجل التأكيد على أهمية المحافظة على الصحة العامة.

فى حين أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى أن الماراثون ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة "الرياضة أسلوب حياة"، ويهدف إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة، لتصبح عادة نظرا لما تمثله الرياضة من فائدة تعود على جسم وصحة الإنسان، موضحًا أن المحافظات المشاركة فى الماراثون "بورسعيد، الدقهلية، أسوان" بمشاركة 120 متسابقاً من جميع الفئات "شباب، فتيات، ذوى الهمم"، ويأتى ذلك فى إطار أهمية ممارسة الرياضة وأهميتها على الصحة العامة.

ويذكر أن مصطفى غريب، وكيل مديرية الشباب والرياضة أشرف على الماراثون، بحضور عدد من القيادات التنفيذية، منهم الدكتور جمال الشهاوى، مدير إدارة الأداء الرياضى، والدكتور محمد غازى، مدير إدارة التنمية الرياضية، والدكتور حسام سالم، معاون مدير المديرية.



االمشرفون على ماراثون الجري بكفر الشيخ



انطلاق الماراثون



تدريبات رياضة قبل بدء الماراثون



جانب من الماراثون



جانب من المشاركين